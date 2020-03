The examples populate this alert with dummy content

FESTA DEL LLIBRE Amoraga recorda el deure de llegir per coneixement i deute amb els majors La directora general de Cultura torna a la Festa del Llibre de Muro, que arriba a la edició 25, per inaugurar-la jueves, 05 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/03/2020)

AUDIO Informativo comarcal (05/03/2020) La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, que coneixia la Festa del Llibre com autora participant, ha tornat a Muro en aquesta ocasió per inaugurar-la. Amoraga ha destacat la iniciativa i la implicació dels escolars i ha insistit en la responsabilitat de les noves generacions amb la lectura. "Hem de llegir perquè sabem i perquè li ho devem als qui van lluitar pel dret a accedir a l'educació i la cultura"



La Festa del Llibre amb el lema 25 milions de lletres inicia amb la inauguració de les exposicions i la conferència de Gemma Lienas. Ha lloat "el gran esforç que fa aquest poble sensibilitzat amb la literatura i els escriptors, el resultat dels quals és una programació integral i inclusiva en què tots els segments de la població tenen la seua participació".



Amoraga ha animat a gaudir llegint, escoltant, jugant amb les paraules, assistint a les conferències dels escriptors: Gemma Lienas, Jorge Molist, Iván Carbonell, Christian Gálvez, a la de l'editora África Ramírez i a l'homenatge de l'escriptor nascut en aquesta terra que se'n va anar el mes de gener passat, Josep Lluís Peiró Pérez.



Acompanyada de l'alcalde de Muro, Gabriel Tomás, ha recorregut el passeig dels escriptors, ha inaugurat l'exposició Escala d'autors i ha dialogat amb els escolars que participaven en l'acte de la Biblioteca Pública. L'alcalde de la localitat, Gabriel Tomàs, ha destacat el compromís dels que han fet possible arribar a l'edició 25. Les activitats es desenvoluparan fins a 15 de març.