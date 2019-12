The examples populate this alert with dummy content

GANDIA Ampli aparador d'artesania Fira Mercat exhibirà els productes elaborats a mà per vint professionals durant aquest cap de setmana miércoles, 11 de diciembre de 2019 AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/12/2019) La Plaça del Prado serà l'escenari des de demà fins al dissabte del Mercat d'Artesania. Una vintena d'artesans mostraran i tindran la venda els seus treballs de elaborats a mà com motxilles, complements, paraigües, detalls tallats en vidre, ventalls i bosses, boixets i costureres o artesania en suro. Ferran Martínez, en Hoy por Hoy Alcoy, ha ampliat la información sobre l'oferta que es presentarà a Fira Mercat Gandia. Un esdeveniment comercial que obrirà les seues portes aquest dijous a les 19 hores i divendres i dissabte romandrà obert de 10 a 21 hores.