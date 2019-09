The examples populate this alert with dummy content

DANZA Ana Botella empieza un nuevo curso con la misma intensidad del primer día El Centro de Danza incorpora las clases para niñas de 3 y 4 años - También se pueden practicar diferentes modalidades de ejercicios para estar en forma - Este verano el Ballet de Ana Botella no ha parado y ha llegado hasta Rumanía miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/09/2019) El Centro de Danza Ana Botella tiene una amplia e intensa actividad, la misma o más que el primer día. Ha empezado ya un nuevo curso con sus clases de danza oriental, bailes de salón, lírico, contemporáneo, danza clásica, baile moderno, iniciación al baile flamenco y a la danza oriental. Como novedad este año incorpora clases para niñas de 3 y 4 años. Junto a la danza, Ana Botella también te pone en forma y puedes practicar fitball, bodypump, GAP, Circuito Training, zumba, fitness, bodyballet, spinning, crosstraining o gimnasia de mantenimiento especial para personas mayores. Todas las clases son personalizadas y están dirigidas por profesoras cualificadas. Para informarse, los interesados pueden llamar al 659 57 29 38 o visitar el Centro de Danza y Gimnasia Ana Botella en la calle Vistabella, 20. La propia Ana Botella ha estado en Radio Alcoy para explicar las múltiples actuaciones de su ballet este verano que le ha llevado a actuar e Rumanía, al tiempo que ha destacado que ya tiene confirmada una nueva participación en el Carnaval de Niza en febrero.