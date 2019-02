The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Ana Pedrós, capitana del sénior femenino del NB Alcoi, protagonista del Tiros Libres Hablamos con la jugadora sobre la actualidad del equipo y del club, en el segundo programa dedicado al baloncesto y patrocinado por Mutua Levante miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/02/2019) La segunda entrega de 'Tiros Libres' con patrocinio de Mutua Levante ha tenido como protagonista a Ana Pedrós. Se trata de la capitana del equipo sénior femenino del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante. Ana nos ha explicado como está el equipo y en general como ve el club desde su punto de vista basado en toda una vida dedicada al baloncesto y a jugar en equipos del prestigio del Akra o el Menorca, además del alcoyano en dos etapas. Además hemos analizado las sorpresas de la primera jornada del play-off por el título de la liga local Mutua Levante con una sorpresa por encima de las demás al imponerse el octavo clasificado de la liga regular, el Eatgreen, al primero, el Vedruna ANTN Albaida, en el primero de un máximo de tres partidos de la serie. También se ha informado sobre los emparejamientos de cuartos de final de la Copa.