ENCUENTRO MUNDIAL Ana y Jordi Linares representan a Alcoy en un congreso de turismo en Georgia En un congreso mundial de interpretación y patrimonio con la participación de 500 guías turísticos oficiales de todo el mundo lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/01/2019) Los hermanos Jordi y Ana Linares representan a Alcoy en el congreso mundial de Interpretación y Patrimonio que tiene lugar del 20 a 25 de enero en Tiflis, Georgia. Este encuentro bianual está organizado por la Federación Mundial de Guías Turísticos Oficiales y está prevista la presencia de 500 profesionales de más de 80 países, de los que 15 serán españoles, entre los cuales estarán los dos alcoyanos. Jordi y Ana Linares ya participaron hace un par de años a este mismo congreso organizado en Irán. Durante los cinco días que dura esta cita habrá sesiones de networking, coworking, master-class o presentación de proyectos. Además habrá actividades antes y después del congreso, desde el día 18, por lo que la estancia en Georgia será de 12 días. Ana Linares es diplomada en turismo y Jordi Linares historiador del arte, guías oficiales y propietarios de la touroperadora Quality Tours Mariola. Jordi además es presidente de la Asociación Provincial Turismo Alicante Interior.