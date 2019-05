The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Análisis de las Fiestas 2019 El concejal de Fiestas, Raül Llopis, el vicepresidente segundo, Vicente Jorge Bas, y asesor jurídico, Rafa Sastre, han estado en Radio Alcoy con Paco Aznar para hablar de las recién acabadas fiestas miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (08/05/2019) Amagatalls de la Festa ha estado dedicado en esta ocasión a analizar las recién acabadas Fiestas de Moros y Cristianos 2019. Con Paco Aznar han estado el concejal de Fiestas, Raül Llopis, junto al vicepresidente segundo de la Asociación de Sant Jordi, Vicente Jorge Bas, y el asesor jurídico de la misma, Rafa Sastre. Además de centrarse en los horarios, en los cargos y en los actos, se ha escuchado a los oyentes con sus aportaciones, centradas sobre todo en las sillas. Con 12.000 personas en los desfiles, las Entradas de Moros y Cristianos se consolidan, un año más, como el acto más multitudinario. La Asociación de San Jorge reconoce la participación creciente de los desfiles en los últimos años. El vicepresidente segundo, Vicente Jorge Bas, calcula que este año participaron 400 personas más que el año pasado y que en 2018 fueron 300 personas más que en el anterior. Para garantizar la correcta fluidez de las Entradas, Bas ha avanzado en Amagatalls de la Festa que la junta directiva de la ASJ analizará el caso del corte de la filà d’enmig del bando moro de los Bernimerines para tomar medidas. Las Entradas fueron seguidas por cerca de 20.500 personas en sillas, más el público de los balcones del recorrido.