CONGRESO Analistas del Big Data se dan cita en Alcoy El Campus de Alcoy la Universitat Politècnica de València acoge del 3 al 6 de septiembre el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa con 400 participantes lunes, 11 de febrero de 2019 El campus de Alcoy la Universitat Politècnica de Valencia acoge del 3 al 6 de septiembre el Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Rubén Ruiz, vicepresidente de Investigación Operativa de la Sociedad Española de Investigación Operativa, que lo organiza, avanza que a la cita de Alcoy "se esperan en torno a 400 investigadores". La SEIO congrega a unos 700 investigadores individuales, universidades públicas y privadas y el Instituto Nacional de Estadística. Eva Vallada, presidenta del Comité Científico del Congreso Nacional de Estadistica e Investigación Operativa, ha destacado la importancia de los ponentes. "Para la sesión plenaria de Estadistica contamos con Daniel Peña, catedratico de la Universidad Carlos III de Madrid, para la sesión plenaria de Investigación Operativa contaremos con Ana Paula Barbosa catedratica de la Univerrsidad de Lisboa y para la sesión plenaria de Estadistica Pública a Li-Chun Zhang de la Universidad de Southampton". El congreso se plantea como una oportunidad de promoción científica y académica y de la ciudad, como explica Pau Miró, presidente del comité organizador. "La idea es mostrar las virtudes del campus como espacio industrial de la ciudad su patrimonio y gastronomía"