HOY POR HOY "Andamos necesitados de historias épicas" Juan Francisco Ferrándiz presenta su última novela 'La tierra maldita', que alcanza su segunda edición por Grijalbo martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/04/2018) El contestano Juan Francisco Ferrándiz presenta en Alcoy su última novela La tierra maldita. Es la tercera obra que le edita Grijalbo tras Las horas oscuras (2012) y La llama de la Sabiduría (2015). Ferrándiz vuelve a recurrir al género épico y de aventuras y ya va por la segunda edición, con la previsión de que su obra sea traducida a 12 idiomas, tras la edición en catalán por Rosa dels Vents y la próxima difusión a través de Círculo de Lectores. "Andábamos necesitados de historias épicas", ha señalado para explicar el éxito editorial de su obra. "Salimos de una crisis y necesitamos historias de superación". El autor presentará La tierra maldita este miércoles 11 de abril a las 19,30 en el Círculo Industrial.