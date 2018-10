The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTISTICO Andrea Silva consigue estar en el top ten del mundial La patinadora alcoyana consiguió la octava plaza en el programa largo miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La alcoyana Andrea Silva cuajó una grandísima actuación en el mundial de patinaje artístico celebrado en Francia. Participó en el programa largo y terminó en una más que meritoria octava plaza con una puntuación de 417.600. Con esta puntuación consiguió que las dos españolas estuvieran entre las 10 primeras en una categoría donde participaron 29 patinadoras de todo el mundo, fue la segunda mejor española por detrás de la actual campeona de España y de Europa Nadia Iglesias. El impresionante nivel que se vio en una de las competiciones más exigentes de este deporte, dio a entender la dificultad que tendría al patinadora de Alcoy para estar más arriba en la clasificación. Silva se propuso hace dos años estar en esta competición y a base de mucho esfuerzo entrenamiento y sacrificio, Andrea Silva consiguió estar un mundial. El sábado volverá de Francia.