The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTÍSTICO Andréa Silva, Sonia Pla y Alicia Sánchez, de nuevo campeonas Las patinadoras alcoyanas brillan en el autonómico y consiguen cuatro podios tres campeonatos autonómicos martes, 23 de mayo de 2017 En Alginet (Valencia) se celebró el pasado sábado el Campeonato Autonómico de Patinaje Artístico en categorías Tercera, Cadete, Juvenil, Junior y Senior. La participación alcoyana estaba formada por: - Julia Sanoguera – CPA Santa Rosa – Tercera Categoría - Raquel Pla Ruiz – CPA Alcoy – Cadete - Lucía Silva Pascual – CPA Cocentaina – Cadete - Andrea Silva Pascual – Independiente – Juvenil - Sonia Pla Ruiz – CPA Alcoy – Junior - Alicia Sánchez Pérez – CPA Santa Rosa – Senior Se partía con fundadas esperanzas de que se consiguieran buenos resultados en este Campeonato, toda vez que ya en el Provincial, las deportistas alcoyanas ya habían dominado en varias categorías. Las expectativas se cumplieron notablemente, ya que se obtuvieron 3 Campeonatos Autonómicos, 1 Subcampeonato y una 3ª posición, con la clasificación de cuatro alcoyanas para los próximos Campeonatos de España. En Categoría Tercera, la deportista Julia Sanoguera, obtenía la 3ª posición en esta categoría previa a la competición territorial por edades. En Categoría Cadete, Raquel Pla, conseguía en su primer año en esta categoría el SUBCAMPEONATO, a tan solo tres décimas de la primera clasificada, después de realizar un brillante campeonato. La deportista Lucía Silvia, obtenía una meritoria 5ª posición. En Categoría Juvenil, Andrea Silva, revalidaba el Campeonato Autonómico dominando con autoridad el campeonato. En Categoría Junior, Sonia Pla, lograba alzarse con el Campeonato autonómico también con diferencia frente a la segunda clasificada. Finalmente en Categoría Senior, Alicia Sánchez también revalidaba el Campeonato Autonómico en su categoría. Las próximas citas serán en las localidades de Playa de Aro y Banyoles, donde se celebrarán los Campeonatos de España de las categorías Senior-Junior, y Juvenil-Cadete, respectivamente.