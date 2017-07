The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTÍSTICO Andrea Silva vuelve a tocar el cielo Se proclama campeona de España en categoría juvenil – El campeonato se disputó en Banyoles lunes, 03 de julio de 2017 Andrea Silva suma y sigue. La patinadora alcoyana se ha vuelto a proclamar campeona de España, esta vez en categoría juvenil. El campeonato se disputó en Banyoles ( Girona) y según informa la Federación Española de Patinaje, la competición fue muy reñida. Silva fue justa campeona de España, tras un gran programa largo que le ha permitido remontar desde la séptima plaza, conseguida en el corto. La acompañaron en el podio en segundo lugar para Andrea Llovo, del Coruxo CF, y tercera para Anna Rabassa, del Ripollet CPA. De esta forma Andrea suma un nuevo campeonato de España esta vez conseguido en una de las categorías más difíciles que hay en este deporte.