PATIN ALCODIAM Andrés Hernández seguirá como presidente No se presentó nadie más y cumplirá su tercera legislatura en lo que se espera un año muy difícil económicamente ya que la empresa Enrile deja de ser su patrocinador miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/06/2017) Andrés Hernández seguirá al frente del Patín Alcodiam Salesianos cuatro años más. Será su tercera legislatura ya que no se ha presentado nadie a las elecciones recién convocadas. Junto a él seguirá al completo su junta directiva con toda su gente de confianza y que han elevado al club a lo más alto del hockey sobre patines a nivel nacional. Se espera un año complicado económicamente ya que su principal patrocinador desde casi cuatro décadas, deja de serlo. Sorprendentemente Enrile anunció hace varios meses que dejaba de patrocinar a la entidad. Algo que "era algo que se veía que podía pasar", según ha contado Hernández en Ser Deportivos. El PAS busca patrocinador para la próxima temporada.