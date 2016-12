The examples populate this alert with dummy content

MEDIO MARATÓN Andrés Mico gana los 21k El corredor de Villena ha reducido en casi tres minutos el tiempo del vencedor del año pasado – Ovidi Albert gana de nuevo el 10K superando en dos minutos al siguiente clasificado martes, 06 de diciembre de 2016 Por suerte, el Medio Maratón Unión Alcoyana 2016 ha sido un éxito y la lluvia que se esperaba no ha hecho acto de presencia. Durante el lunes 4 y el domingo 5 de diciembre se superaron los 70-80 litros de lluvia, y la previsión para el martes 6 era también de chubascos. Pero el cielo ha respetado bastante a los más de 1.160 corredores que han participado entre las tres pruebas que conforman el Medio Maratón, ya que sí que se ha dejado ver el agua pero no en exceso. La que sí se ha visto afectada ha sido la postfiesta organizada como novedad este año y que se iba a realizar al finalizar la entrega de premios ha sido anulada porque la zona donde iba a realizarse ha quedado muy afectada por las lluvias, aun así, los corredores podrán canjear los vales de la comida. Andrés Mico se ha proclamado campeón del Medio Maratón Unión Alcoyana 2016 con un tiempo de 1:11:16, bajando el crono en casi tres minutos respecto al año pasado con la victoria de Juan Antonio Fernández que hizo un tiempo de 1:14:03. Esta carrera cuenta con un 25,5% de participación femenina, así que la primera mujer en cruzar la línea de meta en los 21k ha sido Cristina Orenes con un tiempo de 1:32:50, ocupando la posición 53 en la absoluta. En el Cuarto de Maratón o 10k, Ovidi Albert ha vuelto a ser el primero en cruzar la meta, parando el crono en 00:35:40 sacándole dos minutos de ventaja al segundo clasificado pero utilizando 13 segundos más que el año pasado, que paró el crono en 00:35:27. En esta modalidad, la primera mujer en cruzar la meta ha sido Lorena Rodríguez con un tiempo de 00:41:17 y siendo la séptima clasificada en la absoluta de los 10k. En el Medio Maratón Relevos, que el año pasado fue la novedad y este año se ha mantenido pero con la modificación de que los dos corredores pudiesen cruzar la meta juntos. En esta modalidad se podía participar siendo los dos corredores del mismo sexo o mixto. La primera pareja en cruzar la meta han sido Vicent Cuquerella y R. Aguilar con un tiempo de 1:19:28. Un año más, un 6 de diciembre más, el atletismo ha inundado las calles alcoyanas con la participación y presencia de corredores de diversos puntos de España.