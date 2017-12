The examples populate this alert with dummy content

MEDIO MARATÓN Andrés Mico y Ovidi Albert repiten triunfo Los más de 1.200 participantes de esta carrera han recorrido las calles alcoyanas en una mañana fría – 20 grupos de animación han amenizado la cita y han hecho partícipes al público del Medio Maratón domingo, 03 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El cambio de fecha no ha impedido que el Medio Maratón Unión Alcoyana 2017 sea un éxito rotundo con la participación de más de 1.200 corredores de distintos puntos de España. De nuevo, loa ganadores de dos de las modalidades han repetido el triunfo. El corredor de Villena, Andrés Mico, ha sido el primer participante en cruzar la línea de meta del Medio Maratón volviendo a rebajar su tiempo, de 1:11:16 en 2016, a 1:08:40 en la VII edición de esta carrera. Por su parte, el alcoyano Ovidi Albert se ha proclamado vencedor del Cuarto de Maratón con un tiempo de 34:48, rascando un minuto a su marca de la edición anterior y sacándole casi tres minutos de ventaja al segundo clasificado. Las mujeres tienen un gran papel en esta carrera siendo una de las que más participación femenina tiene. Gemma Ann Selby ha sido la ganadora del Medio Maratón con un tiempo de 1:36:17, mientras que en el Cuarto o 10k, la primera corredora en cruzar la línea de meta ha sido Alejandra Gisbert del Club Atletismo Alcoy tras realizar el trayecto en 45:21 quedando en el puesto 43 de la clasificación general de esta modalidad. Temperaturas bajas las que han acompañado a los corredores y también a los 20 grupos de animación, tanto de baile como de música, que han amenizado y apoyado a los participantes, así como han hecho partícipes de esta fiesta deportiva al público que ha salido de sus casas para ser testigo de una de las citas de atletismo, y del deporte en general, que se vive cada año en Alcoy. Para consultar todos los resultados haga clic en este enlace.