MÚSICA Andreu Valor inicia la gira de su séptimo disco El cantautor contestano arranca el viernes 27 de abril en Quart de Poblet un ciclo de conciertos con Poemitza't jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El cantautor contestano Andreu Valor arranca este viernes 27 de abril en el Auditorio Molí de Vila de Quart de Poblet la gira de Poemitza’t. El día siguiente actuará en el Centre Cultural de Almussafes. Hasta l’Horta Sud llevará Andreu Valor su último disco que presentó en Ontinyent junto al CD/DVD Un concierto de 10 años. La gira tendrá continuidad el 4 de mayo en Formentera, el 5 en Valencia, el 6 en Denia, el 18 de mayo en Rafol de Almunia y el 26 de mayo en Pinós. Andreu Valor acumula más de 600 directos a sus espaldas, 11 años de trabajo en solitario y 7 discos editados.