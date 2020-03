The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Àngel Lluís Ferrando, Jordi Sellés y Rosa Ripoll, en Amagatalls de la Festa, por teléfono Paco Aznar ha hablado desde su casa por vía telefónica con el director del Himne, el autor del cartel y la autora de la portada de la revista - Los tres hablan de cómo se encuentran en sus casas esperando a que acabe la cuarentena del coronavirus jueves, 26 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (26/03/2020) Paco Aznar no ha querido detener su actividad pese a estar confinado en casa por la pandemia del coronavirus. Así por teléfono, desde su domicilio, se ha puesto en contacto con el autor del cartel, el pintor Jordi Sellés, con el director del Himno, el músico Àngel Lluís Ferrando, y la autora de la portada de la revista, la artista Rosa Ripoll, para que le expliquen como están viviendo en sus casas la situación de cuarentena por el coronavirus, a la espera de que se puedan realizar los actos festeros de los que son los principales protagonistas.