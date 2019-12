The examples populate this alert with dummy content

VELA Ángela Andugar, de promesa a realidad Visitamos a la regatista alcoyana Ángela Andugar en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, lugar donde entrena habitualmente y donde está la sede de la Federación Valenciana de Vela martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/12/2019) Es Ángela Andugar, estudiante de Psicología, deportista alcoyana que práctica vela y que en 2016 ganó el premio a la mejor deportista de promoción de Alcoy. Ahora sueña en estar en los Juegos Olímpicos de dentro de cuatro años. Tiene por delante mucho trabajo y es una de esas deportistas locales que, al practicar un deporte minoritario, a penas se habla de ella. Teníamos muchas ganas de visitarla en su hábitat natural, cerca del mar, rodeada de barcos, con sus compañeros cerca. Nos ha deleitado conociéndola un poco más desde por qué subió por primera vez en un barco hasta ahora. Muchas competiciones y mucho trabajo, pero ella insiste en un deporte que le está dando mucho y que le seguirá dando más. No te pierdas todo lo que ha dicho Ángela Andugar en Ser Deportivos desde la Marina Real Juan Carlos I de Valencia.