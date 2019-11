The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Aniversario con arte El IVAM CADA Alcoi cumple un año con la inauguración de las exposiciones de Jorge Ballester, la Societat del Rendiment y Edu Comelles sábado, 16 de noviembre de 2019 Ya ha pasado un año desde que las puertas del Centre d'Art d'Alcoi volviesen a abrir para abrazar todo tipo de arte. El 15 de noviembre de 2018 se iniciaba una nueva andadura compartida por la Fundación Caja Mediterráneo, l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y el Ayuntamiento de Alcoy con diferentes propuestas artísticas al alcance de todos los públicos. Ahora, 365 días después, las tres instituciones renuevan su compromiso con el IVAM CADA Alcoi aportando nuevas exposiciones. En la primera planta del antiguo Monte de Piedad se muestra la obra de Jorge Ballester bajo el título Entre l'equip realitat i el silenci. La Fundación Caja Mediterráneo y Fundación Bancaja están detrás de esta producción que recoge 93 obras del artista y que se podrán ver hasta el 26 de abril. La propuesta presentada por el IVAM es protagonista en la segunda planta y está inspirada en "la sociedad industrial y postindustrial que ha marcado el carácter y la idiosincrasia de la ciudad de Alcoi", explicó José Miguel G. Cortés, director del IVAM. Los artistas Manu Blázquez, Andrea Canepa, Nuria Fuster, Irene Grau, Lluc Mayor, Lorenzo Sandoval y Juan Sánchez plantean reflexiones sobre diferentes aspectos relacionados con la sociedad del rendimiento. Así se denomina la exposición que estará abierta hasta el 22 de marzo. En la última planta del CADA, gestionada por el Ayuntamiento, el visitante podrá conocer hasta el 22 de marzo la propuesta presentada por Edu Comelles denominada Trencar el silenci. En el espacio Ordit se muestra la obra Sinergia de Jaume Pérez y en Trama se pueden ver fotografías realizadas por el fotógrafo alcoyano Xavi Terol. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés; el director del IVAM CADA Alcoi, José Miguel G. Cortés; y Luis Boyer, presidente de la Fundación Caja Mediterráneo presidieron la inauguración de las tres exposiciones celebrada el pasado viernes y que contó con numeroso público.