Anna Boluda farà el manifest del 9 d'octubre

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018)

La festa del 9 d’octubre tindrà a Alcoi veu femenina. El manifest de l’acte més institucional, el que se celebra des de fa tres anys al teatre Calderón i on s’entreguen els premis 9 d’Octubre, amb els que la ciutat premia a col·lectius i persones individuals, serà en 2018 obra d’Anna Boluda. Els guardonats amb els premis 9 d’Octubre van ser elegits, per primera vegada, a través del Consell de Cultura, essent per al Centre Excursionista, el col·lectiu; i per a Sol Picó, el reconeixement individual.

Anna Boluda (Alcoi, 1976) és escriptora i periodista. Ha desenvolupat la seua formació als Estats Units i professionalment està especialitzada tant en premsa escrita com en l’àmbit audiovisual, especialment en el documental social. Entre els seus treballs destaca l’interés que té per temes com els drets col·lectius de les dones, la infància o les persones LGTB. Els seus documentals Queer Spawn i Homo Baby Boom han guanyat diversos premis internacionals.

En el camp literari és autora de Res a amagar, obra finalista dels Premis de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent 2017, que reflexa la diversitat familiar, el bullying i l'homofòbia. Ha escrit també Les filles de l'anarquista, obra de no ficció sobre les memòries de la família d'un anarquista de Sueca, amb la qual va ser finalista del IX Premi Literari Delta de Narrativa escrita per dones. També ha rebut diversos guardons literaris amb relats curts, com ara el Premi 9 d’Octubre de Creació Literària en valencià, Premi Montserrat Roig (Martorelles), Premi Paraules d’Adriana (Sant Adrià del Besòs), Premi Isabel de Villena (Burjassot), Premi de Narrativa Breu sobre Dones i Ciència de l’Ajuntament de València, Premi de Narrativa Vila de Mutxamel i Premi de Relat Curt de la Casa de la Dona de Mislata.

El regidor de cultura, Raül Llopis, destaca la visió internacional de Boluda: "és el reflex d’una generació que ja s’ha format en diferents territoris i amb diferents llengües, preocupada pel món en el seu conjunt lluny de fronteres i barreres. Boluda ha desenvolupat la seua tasca audiovisual en l’àmbit internacional, amb l’anglés com llengua vehicular. Profunda amant de la llengua dels valencians, és en eixe idioma matern on ha mostrat fins ara la seua vessant literària. Cosmopolita i oberta com els temes que li preocupen: les dones, la infància o l’homosexualitat, Anna Boluda serà la veu del que volem que siga la nostra ciutat: un territori orgullós de la seua llengua, història i cultura però alhora, integrador, progressista, obert al món i preocupat per tots aquells que encara han de seguir lluitant per la igualtat social".

Boluda ha destacat que "rebre l’encàrrec de redactar el manifest del 9 d’octubre a Alcoi és tot un honor, i també un gran repte". "Per a mi, que he viscut molts anys no només lluny d’Alcoi sinó fora del País Valencià, suposa una gran ocasió per reflexionar sobre la nostra identitat com a valencianes i valencians, sobre la història i les tradicions que compartim i, sobretot, sobre el present que tenim i el futur que volem"

En edicions anteriors, el manifest del 9 d’Octubre alcoià ha sigut obra de Miquel Cruz, Jordi-Raül Verdú, Mercè Climent, Román de la Calle, la plataforma per la dependència, Hiroshi Fujii i Ramón Climent, entre molts altres.