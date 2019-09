The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Anna Santamaría presenta su primer poemario Lleva por título 'De cómo salir de un agujero negro' y la joven ha acudido a Radio Alcoy para hablar de esta obra, así como de sus pasiones por el arte dramático y la danza martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/09/2019) La joven alcoyana, Anna Santamaría, ha estado en Radio Alcoy para hablar de su primer poemario publicado que lleva por nombre De cómo salir de un agujero negro, que está muy relacionado con sus otras dos grandes pasiones junto a la escritura como son el arte dramático y la danza. Anna Santamaría forma parte de una nueva edición de Sons de Lletres, programa en el que recuperamos otros dos libros presentados a lo largo del último año como un libro de cocina o la revista Recerques del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó.