Ante todo, respeto

Comienza la segunda vuelta del campeonato y el Alcoyano jugará en El Collao ante el Benigánim, colista del grupo y que en el partido de ida el equipo de Parras ganó 1-3.

La teoría es que el Alcoyano tiene que sacar el partido de una forma solvente, pero desde el club, no quieren confianzas, “esto es fútbol y sin respeto al rival no ganas, tengo una experiencia con el Ontinyent muy mala y aprendí de eso”, decía Vicente Parras en la previa. Partiendo de la base del respeto, el Alcoyano prepara el partido sin confianzas y con un once que tendrá que varios cambios por las cinco bajas que tiene Parras para el partido. Devesa y Jony Ñiguez no jugarán por sanción, aunque Devesa se lesionó y si no es por la sanción, no podría jugar tampoco. Palopa y Chato son baja segura y Óscar Díaz, con una luxación, puede entrar en convocatoria por que sólo son 17 futbolistas disponibles. La baja del delantero madrileño hace que vulva al once Pau Franch, aunque no está para los 90 minutos después de la lesión de pómulo, pero al considerarse “fichaje de invierno”, el técnico tiene que darle minutos cuanto antes. El que cayó esta semana es Pablo Carbonell, que se resintió de su lesión y la próxima semana tendrá una resonancia magnética para saber el alcance de la lesión. Con este panorama, Antón será el lateral con mucha probabilidad, mientras que Moltó sustituirá a Jony, o por lo menos esa es la teoría, el resto del once no variará mucho.

El Benigánim llega a El Collao colista y en una situación delicada, pero con la intención de dar la sorpresa en Alcoy y ser el primer equipo que le gane al líder. El partido estará dirigido por el colegiado de Elda Jonathan Navarro Paterna. El encuentro se jugará el domingo a las 12 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de OM, en la APP de la Ser (Radio Alcoy) o en esta misma web desde las 11.45 horas.