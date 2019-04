The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Antolí deja Ciudadanos y se va al grupo de los ediles no adscritos El concejal toma la decisión tras la polémica generada en la formación naranja con la designación de Rosa García como alcaldable martes, 16 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/04/2019) El edil José Miguel Antolí deja Ciudadanos y se va al grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Alcoy en lo que queda de legislatura. Antolí argumenta que toma esta decisión después que la Ejecutiva Nacional de la formación de Albert Rivera designara a Rosa García como alcaldable en contra de la voluntad de la agrupación local que votó porque Antolí encabezara la lista. Según sus palabras "ante los acontecimientos de las últimas semanas sobre la especulación del alcaldable y he visto enfrentamientos en la agrupación local, he tomado la decisión de apartarme. Mañana solicitaré separarme del grupo municipal de Ciudadanos y pasarme al grupo de los no adscritos".