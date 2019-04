The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Antolí rechaza encabezar una lista independiente y deja la política Ciudadanos zanja la crisis en la agrupación local presentando la candidatura ante la junta electoral martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp José Miguel Antolí ha rechazado encabezar una lista independiente para las elecciones municipales y ha anunciado que deja la política. Ciudadanos, por su parte, cierra filas en torno a su alcaldable Rosa García. El partido de Albert Rivera en Alcoy quiere zanjar la crisis abierta en la agrupación local con la presentación de su lista local. La candidatura remitida ante la junta electoral integra a cuatro personas que figuraban en la candidatura del hasta hoy concejal de Ciudadanos, José Miguel Antolí, y que se postulaba como candidato, hasta que la Ejecutiva Nacional designó a Rosa García. En la candidatura oficial destaca la presencia del coordinador de la agrupación local, Marcos Martínez, justo después de la alcaldable Rosa García. Fernando Doménech, Maria José Valor, José Vicente Masiá y Enrique Peidro, completan los puestos de cabeza de la lista. En la candidatura de Ciudadanos no figura ninguno de sus actuales ediles de la formación naranja: ni Maribel Sánchez, ni Lucía Granados, ni Jorge Sedano. José Miguel Antolí ha fomalizado su paso a los no adscritos, donde finalizará la legislatura, y ha garantizado que no concurrirá a las próximas municipales. Antolí ha mostrado su agradecimiento con los miembros de la corporación que le ha acompañado.