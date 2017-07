The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Antonio Carbonell renueva como presidente de Caixa Ontinyent La Asamblea General de la entidad elige a los nuevos miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control lunes, 17 de julio de 2017 Caixa Ontinyent ha celebrado su Asamblea General extraordinaria para elegir los nuevos miembros que se incorporarán a distintos órganos dentro del proceso de renovación parcial que está desarrollando en cumplimiento de la normativa vigente. Conforme a la normativa mercantil, al ser reelegido por la Asamblea General, Antonio Carbonell continuará ostentando su cargo de Presidente.A la sesión celebrada el pasado viernes han asistido 45 de los 46 consejeros generales que conforman la asamblea, es decir, un 97,82%. En la sesión fueron elegidos 8 de los 9 miembros que conforman el Consejo de Administración. Como independientes fueron elegidos Agustín Iranzo Reig (6 años), María-Ángeles Martínez Ferri (6 años), Vicent-Tomas Guillamón i Payà (6 años), Isabel Hernández Gázquez (3 años) y Eduardo Úbeda Mestre (3 años).Como consejeros generales: Antonio Carbonell Tatay (6 años), José Pla Barber (6 años) y Honorio Cabezuelo Castro (3 años). Continúa en el cargo, durante los 3 años que le restan de mandato, el consejero general Juan Luís Gandia Cabedo. Los nuevos miembros elegidos por la Asamblea General se incorporarán al Consejo de Administración cuando el nombramiento sea aprobado por el Banco de España y se realice su inscripción en el Registro Oficial del propio Banco, un proceso que podría dilatarse durante unos meses. Mientras tanto, el Consejo de Administración continuará con su composición actual. El Consejo de Administración es el órgano que tiene encomendado el gobierno, la administración, la representación, la gestión financiera y la de su obra social. La Asamblea General ha elegido, además, dos nuevos miembros para la Comisión de Control, ambas como independientes: María-Luisa Lázaro Aznar (6 años) y María-José Molina Botella (3 años), que se sumarán a los dos consejeros generales que permanecerán en el cargo durante los 3 años que les restan de mandato: Esmeralda Linares Navarro y Francesc Tortosa Llin. La Comisión de Control tiene por objeto cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera. Como miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, han sido elegidos Agustín Iranzo Reig, Isabel Hernández Gázquez y José Pla Barber. Esta comisión es un órgano en el seno del propio Consejo de Administración, está compuesta por tres de sus miembros, y tiene como objeto informar sobre la política general de retribuciones y dietas a los altos cargos y consejeros de la entidad, y garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad por parte de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, del Director General y asimilados, de los responsables de control y de los titulares de funciones clave. Comisión de Inversiones Como miembros de la Comisión de Inversiones, han sido elegidos María Ángeles Martínez Ferri y José Pla Barber, a los que se suma el miembro que continúa, Juan-Luis Gandía Cabedo. Esta comisión es un órgano en el seno del propio Consejo de Administración, está compuesta por tres de sus miembros, y tiene como objeto informar sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Entidad.