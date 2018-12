The examples populate this alert with dummy content

BOMBEROS Antonio Córdoba, al frente de la coordinación de incendios forestales El Consorcio Provincial crea esta nueva figura por la que deja de estar al frente del parque de bomberos de La Muntanya viernes, 28 de diciembre de 2018 El Consorcio Provincial de Bomberos refuerza la prevención de incendios con la creación de la coordinación de incendios forestales. Este cargo de nueva creación lo ocupará quien hasta ahora ha sido suboficial del parque de bomberos La Muntanya, Antonio Córdoba, quien ha explicado que el cambio a coordinador de incendios forestales será oficial a partir del 1 de enero y supondrá la puesta en marcha de nuevas secciones dentro de la lucha provincial contra los incendios con aspectos como la formación o la investigación. Cordoba seguirá en el parque de La Muntanya desde donde se coordinará la prevención de incendios forestales pues ésta es la zona donde existe un mayor peligro de incendio en todo Alicante. Miguel Montero, sargento del parque de Elda, pasará a ocupar su cargo de suboficial.