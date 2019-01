The examples populate this alert with dummy content

BOMBEROS Antonio Córdoba coordinará la lucha contra incendios en la provincia Ha estado en Radio Alcoy repasando sus más de tres décadas como bombero y analizando la evolución de esta labor en los últimos años martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/01/2019) El suboficial del parque de Bomberos de la Montaña, Antonio Córdoba, está en plena transición hacia un nuevo cargo, el de coordinador provincial de la lucha contra incendios forestales. Córdoba ha visitado el estudio de Radio Alcoy para explicar en qué consiste este cargo de nueva creación y que ostentará desde el propio parque, al tiempo que hace un repaso de los más de 30 años que lleva como bombero. No han faltado referencias a la historia de este oficio, ya que Alcoy tiene uno de los parques de bomberos más antiguos o a la actualidad con los incendios de contenedores que incrementan su peligro con el nuevo material de plástico.