MOROS Y CRISTIANOS Antonio Delgado será el embajador cristiano a partir de 2021 El jurado elige al festero de la Filà Benimerines para desempeñar este cargo de las Fiestas de Alcoy –Jordi Linares queda segundo y será el centinela sábado, 22 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Antonio Delgado Ferrer ha ganado el concurso de embajador cristiano, cargo que comenzará a desempeñar en 2021 una vez su antecesor, Ricard Sanz, culmine su ciclo en las fiestas de este año. El jurado ha decidido este sábado que el festero de la Filà Benimerines era el mejor de los cuatro aspirantes y propone a la junta directiva de la Asociación de San Jorge que asuma este cargo a partir de 2021. También ha valorado que el candidato Jordi Linares Botí quedara en segundo puesto y será el centinela. El órgano directivo de la entidad festera deberá aprobar esta decisión del tribunal en su junta del martes, según ha explicado el secretario, Rafael Sempere. Concurso El Salón de Actos del Casal de Sant Jordi se ha convertido, por unas horas, en el escenario del “enfrentamiento” entre moros y cristianos para valorar los parlamentos que realizaban los candidatos al puesto de embajador. Jorge Rabanal, Luis Sirvent, Jordi Linares y Antonio Delgado han declamado el texto intercambiando diálogo con el embajador moro, Óscar Martínez, mientras el jurado examinaba las interpretaciones. Tras la deliberación, el secretario de la Asociación ha leído el acta del jurado en la que marcaba que todos los aspirantes habían pasado la nota de corte para estar en reserva y ha anunciado que la segunda posición era para Jordi Linares y el ganador ha recaído en Antonio Delgado. El joven festero, después de ser elegido, “y tras descargar de los nervios” ha expresado que sentía que había cumplido “un sueño que tenía desde pequeño”. A la segunda ha conseguido su objetivo –ya que se presentó al anterior certamen quedando segundo- y ahora saborea la nueva experiencia que abrirá estas fiestas siendo centinela y en un año como una de los personajes principales del bando de la cruz.