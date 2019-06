The examples populate this alert with dummy content

NUEVA ETAPA Antonio Francés vuelve a ser investido Alcalde de Alcoy El candidato socialista arranca su tercer mandato, tras obtener los doce votos del PSOE, significando el diálogo y el consenso entre los partidos en la legislatura sábado, 15 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Antonio Francés ha vuelto a ser elegido alcalde de Alcoy, gracias a los doce votos emitidos por los ediles del PSOE, en el pleno de investidura celebrado esta mañana. Es el inicio de una legislatura en la que el Ayuntamiento contará con la histórica representación de siete partidos en la corporación municipal. Los 25 ediles del PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos, Podem, Guanyar Alcoi y Vox han prometido o jurado sus cargos, recibiendo la insignia con el escudo de Alcoy, y después se ha procedido a la elección del alcalde. A este cargo se han presentado Antonio Francés, del PSOE y que ha obtenido 12 votos; Quique Ruiz, del PP, con el apoyo de 4 votos; Marius Ivorra, de Compromís, con 2 votos; Naiara Davó, de Podem, con otros dos votos; Sandra Obiol, de Guanyar Alcoi, con 2 votos y David Andrés Abad, de Vox, con un voto. Ciudadanos se ha abstenido de presentar candidata a la Alcaldía y sus dos concejales han votado en blanco. Ante este resultado Antonio Francés ha sido proclamado alcalde y ha recibido la vara de mando de parte de Miguel Juan Reig, también del PSOE. Una toma de posesión ante un abarrotado Salón de Plenos y también se han tenido que habilitar unas pantallas en una sala anexa para seguir la investidura. La sesión ha concluido con los discursos de los portavoces de los partidos políticos de la oposición, que han apelado al diálogo, a sumar propuestas y, también, a fiscalizar la labor del gobierno local. El alcalde, por su parte, ha significado que comienza una etapa “determinante para el desarrollo de proyectos que refuercen el liderazgo de la ciudad en todos los aspectos y que incidan directamente en el bienestar de las personas, en el fomento de la ocupación, en la educación y en la cultura. Una ciudad abierta, solidaria, feminista, integradora e innovadora”. También ha puesto el acento en la voluntad de todos los partidos “de sumar esfuerzos, acuerdos y de hacer propuestas. Esa va a ser la clave de la legislatura que hoy iniciamos: el diálogo y el consenso”.