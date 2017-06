The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D Antorcha conmemorativa El viernes 9 de junio ha dado comienzo el Esport en 3D con el encendido del pebetero y el izado de bandera como pistoletazo de salida viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Esport en 3 D (09/06/2017) Tres días de deporte total, ese es el resumen del Esport en 3D que este año celebra su 6ª edición con la participación de 4.500 deportistas. El viernes 9 de junio a las 16h han arrancado las competiciones. La tradicional antorcha, tras recorrer varios puntos de Alcoy, pasando por el Ayuntamiento de la localidad, ha llegado al Polideportivo Francisco Laporta de mano de la Unión Ciclista Alcoy, que por sorteo, ha sido el club encargado de realizar el último tramo de la subida de la antorcha. Esta llegada ha anunciado de forma oficial el arranque del Esport en 3D, momento señalado también el vivido con las palabras dedicadas a Paco Domenech, Presidente de Honor del Nou Brot Bàsquet Alcoi, fallecido esta misma semana. Domenech, junto a José Beiber (Pista CF) y a Miguel Sarasa, eran las personas encargadas de encender el pebetero del polideportivo y de izar la bandera olímpica que ha anunciado el inicio del Esport en 3D de forma oficial. Una vez finalizado este acto se ha bajado al conocido como "Pabellón B" para hacer oficial su cambio de nombre, ya que una de las personas encargadas de realizar el acto de apertura, Miguel Sarasa, dará nombre a partir del viernes 9 de junio a este pabellón. Los actos deportivos continúan durante la noche, hasta alrededor de las 5.30 de la madrugada, y se retomarán a las 8 horas del sábado 10 de junio.