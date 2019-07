The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA Anuncian más concentraciones para pedir un plan de contención de la xylella La asamblea del Grup d'Interés de El Comtat aboga por seguir reivindicando a Agricultura que descarte la erradicación como medida para frenar la propagación de la bacteria miércoles, 10 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/07/2019)

AUDIO Informativo comarcal (10/07/2019) El Grup d’Interés del Comtat continuará reivindicando que se aplique la contención en los campos de El Comtat y las Marinas para eliminar la xylella y lo harán con concentraciones en los ayuntamientos de los pueblos afectados y convocando manifestaciones. Así lo decidió la asamblea celebrada recientemente y en la que analizaban la situación sobre la xylella, que está afectando a más de 1.300 parcelas del norte de la provincia, según indican. Desde este colectivo siguen considerando que es más efectivo que la conselleria de Agricultura aplique la contención en vez de la erradicación de árboles como almendros para subsanar el problema de esta bacteria. La agrupación también se plantea presentar quejas individuales al Síndic de Greuges sobre la situación de la xylella en la comarca.