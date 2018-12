The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Anuncian la primera edición del premio Isabel Clara Simó de narrativa El nuevo galardón se ha dado a conocer durante un acto de homenaje a la escritora alcoyana de la Coordinadora pel Valencià martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/12/2018) El Ayuntamiento ha convocado la primera edición del premio de narrativa Isabel Clara Simó. Así lo ha anunciado el concejal de Universidad, Manuel Gomicia, en el acto de presentación del libro de Simó ‘El mas del diable’. Ha sido durante la presentación de este libro reeditado por la Coordinadora pel Valencià en Edicions Bromera. Isabel Clara Simó se ha mostrado muy contenta por este nuevo reconocimiento, así como por las palabras de los autores que han colaborado en el prólogo del libro. Pese a sus pequeños achaques de salud se ha mostrado agradecida y no ha faltado su visión crítica de la situación social actual. El acto ha tenido lugar en la Cámara de Comercio, sede de la Universidad de Alicante y ha contado con la presencia de Carles Cortés, vicerector de cultura. El premio ha sido acordado con el Consell local de Cultura y se conocerán más adelante detalles sobre el mismo. Francesc Gisbert ha coordinado esta iniciativa del homenaje a la escritora alcoyana, en el que han colaborado numerosos escritores de la ciudad. Los que han participado en el acto han sido Silvestre Vilaplana, Mercé Climent, Francesc Bodí, Jordi Botella y Esther Vizcarra. En el acto también se ha presentado el auca de la vida de la homenajeada con textos de Gisbert e ilustraciones de Rosana Crespo.