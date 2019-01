The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Aparatoso accidente en el Ensanche con daños materiales Los bomberos han tenido que intervenir para retirar los vehículos implicados miércoles, 09 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En el Ensanche, entre el final de la Alameda Camilo Sesto y la entrada al puente de Benisaidó, conocido popularmente por la Petxina, ha tenido lugar un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos. Los conductores de ambos han salido por su propio pie y no han necesitado atención sanitaria. Los bomberos han tenido que intervenir para ayudar a retirar ambos coches y para limpiar la calzada tras el choque. Uno de los dos vehículos se ha visto bastante afectado en su parte delantera. No han trascendido de forma oficial las causas del accidente.