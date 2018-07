The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Aparatoso accidente sin heridos en Entenza Dos vehículos colisionaron en el cruce con la calle de Joan Valls, provocando daños en el bajo comercial de un edificio miércoles, 18 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Dos vehículos se vieron implicados en la noche del martes en un espectacular accidente de tráfico en el cruce entre las calles de Entenza y Joan Valls, a escasos metros del tramo cortado por las obras de reurbanización. A pesar de la aparatosidad del siniestro no hubo heridos graves. La colisión se produjo a las 23.00 horas. Uno de los vehículos se saltó el semáforo en rojo y fue embestido por el otro. Una furgoneta volcó y colisionó contra un edificio. El bajo comercial sufrió daños como consecuencia del golpe. El conductor pudo abandonar, aunque con dificultades, el vehículo por su propio pie. Los bomberos, apoyado por la Policía Local, intervinieron para limpiar la calzada y retirar los dos vehículos implicados. Numerosos vecinos de la zona se acercaron tras escuchar el sonido de la colisión. Aunque no presentaban heridas graves, los conductores fueron trasladados con carácter preventivo al hospital Virgen de los Lirios.