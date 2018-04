The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3-0 SANTA EULALIA Aparición anticipada El CD Alcoyano repite triunfo en El Collao para comenzar a celebrar ya las Fiestas de Moros y Cristianos – Poley, Nieto y Mariano Sanz son los autores de los goles blanquiazules sábado, 21 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Esta vez sí, Sant Jordiet 2018, Juanjo Valls Fuster, ha protagonizado el saque de honor previo al encuentro del CD Alcoyano ante la Peña Deportiva Santa Eulalia. Valls ha saltado al terreno de juego de la mano del capitán blanquiazul, Mario Fuentes. De nuevo, el Sant Jordiet, igual que hace dos semanas ha traído suerte al equipo de Mario Barrera y el CD Alcoyano ha ganado 3-0 a la Peña Deportiva Santa Eulalia con goles de Poley de falta directa en el 42, de Nieto en el 61 y de Mariano Sanz, de cabeza, en el 64. Arranque insulso y partido poco intenso pero muy efectivo del Alcoyano que repite con los tres goles marcados en casa, igual que hace dos semanas. A pesar de que el primer susto lo ha dado la Peña Deportiva y ha tenido que detener Miguel Bañuz, la más clara de la primera parte la tuvo Mario Fuentes, que a pase de Mariano Sanz, estaba solo en el área pequeña pero el balón lo estrelló contra el portero rival. Cuando menos se esperaba, Gonzalo Poley anotó gol de falta directa en el minuto 42, siendo un tanto psicológico para el rival y marchándose al descanso con 1-0 en el marcador a favor de los locales. El inicio de la segunda mitad trajo de nuevo una intervención de Miguel Bañuz que evitó el empate. En el 61 Nieto amplió la ventaja con su tanto y subiendo el 2-0 en el luminoso. Sin darle tiempo a reaccionar a la Peña Deportiva, Mariano Sanz aprovechó el pase de Poley, y de cabeza puso el 3-0 dedicándoselo a su bebé, presente en el campo. Fantástico inicio de las fiestas de Moros y Cristianos, y resultado que supone repetir la racha de la jornada 10 y 12 de ganar dos encuentros consecutivos en El Collao, y también, no tener que mirar los resultados de los rivales más directos, ya que todos juegan el domingo. Estos tres puntos logrados apuntan a una permanencia virtual, no matemática del CD Alcoyano. La próxima jornada será ante el Atlético Baleares a domicilio, la previsión es que sea domingo en horario matinal.