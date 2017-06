The examples populate this alert with dummy content

PRESENTACION ALCOYANO Aparico llega con la ilusión de un juvenil Toni Aparicio , a sus 61 años vuelve al Alcoyano 18 años después, lo hace lleno de energía y con mucha ilusión, con el objetivo de estar entre los mejores a final de temporada domingo, 25 de junio de 2017 Toni Aparicio, llegó rejuvenecido y con la ilusión de un juvenil a la sala de prensa de El Collao. Era su presentación oficial y la vuelta a un banquillo que hace 18 años dejó en lo más alto, con un equipo de casa, jugó el play off de ascenso a segunda B, todo un hito en aquella época. Ahora llega de nuevo a El Collao con mucha ilusión y con ganas de hacer algo grande en un club que considera "único". Aparicio aseguró que "todos los años pensaba en volver, pero no salía, este año, ha surgido y tengo mucha ilusión en hacer algo grande en este club que es de los pocos que me faltaba por volver". Toni Aparicio habló de la plantilla, "Cuento con todos y espero que todos se queden, los que tiene contrato porque lo tienen y los que no, espero que se llegue a un acuerdo porque considero que el año pasado tenía un súper equipo y me gustaría mantenerlo. Pero necesitamos tres o cuatro jugadores, un defensa zurdo, dos medio centros diferentes a lo que tenemos... unos retoques, pero poco. A mí me gusta tener una plantilla de 22 jugadores competentes", destacó. El técnico de Enguera afirma que "no soy el mismo en cuanto a conceptos, si tengo que hacer cursos para mejorar la táctica y la técnica , los hago, yo tengo claro que el equilibrio es lo fundamental y mis equipos tiene eso, equilibrio". En apenas quince días el Alcoyano volverá al trabajo comenzando el 10 de julio la pretemporada.