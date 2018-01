The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Aperitiu participatiu El restaurant Torre de Cotes reprén les calçotades que conviden els comensals a interactuar abans de dinar sábado, 27 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (26/01/2018) El restaurant Torre de Cotes torna a incorporar als seus menús de cap de setmana les calçotades de Valls. Omar Castañer, gerent i cuiner, explica a Radio Alcoy en què consisteixen i com gaudir d'aquest plat de la tradició gastronòmica. "Els comensals interactuen amb la resta i fan pinya menjant-se els calçots". La sessió arranca amb un showcooking, on es cuinen en directe els calçots al jardí del restaurant. En la segon part els comensals entren al restaurant per degustar la resta del menú. Torre de Cotes està ubicat en Partida Cotes Altes, 2 i ofereix les calçotades de Valls dissabtes i diumenges des del 27 de gener fins a 4 de març. Es recomana reservar al 7177087