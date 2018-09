The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA Aperitivo modernista Los hosteleros del centro rescatan la tradición del vermut y la reincorporan en la de la II Semana del Modernismo jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los hosteleros del centro rescatan la antigua tradición de quedar para tomar un vermut y la vuelven a incorporar a la programación de la II Semana del Modernismo. Desde este jueves 20 de septiembre y a lo largo del fin de semana 15 establecimientos ofrecerán esta costumbre de disfrutar del aperitivo a la antigua usanza. Tere Vivas, responsable de uno de los establecimientos, anima a los clientes a coleccionar los vasos en los que se servirá. "El año pasado sacamos tres diseños diferentes y este año incorporamos 3 más". Si los clientes llevan su vaso el vermut y la tapa cuesta 3 euros y si adquieren el vaso el precio es de 4 euros. Los bares y restaurantes adheridos a la Ruta del Vermut se pueden consultar en la guía editada por el ayuntamiento