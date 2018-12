The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Apoyo del Consell al sector del juguete en el inicio de la campaña Mónica Oltra y Rafa Climent han visitado las localidades de Ibi, Onil y Castalla y se han reunido con representantes de AIJU y AEFJ miércoles, 19 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, han conocido de primera mano el sector del juguete con una visita a las localidades de Ibi, Onil y Castalla, llegados desde Alcoy. Oltra y Climent han comenzado su recorrido por las instalaciones de la empresa Miniland, después han acudido a la sede del Instituto Tecnológico del Juguete y ha tenido una reunión con representantes de AIJU y AEFJ, Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Por último, también han visitado la ubicación del centro de reprocesado de juguetes de la campaña 'Comparte y recicla' cedido por ACTIU.