FERIA JUGUETE Apoyo del Consell a los jugueteros valencianos que exponen en Nuremberg La delegación, encabezada por la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, e integrada por el Conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent y la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, se reune con directivos de las empresas expositores martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (28/01/2020) La Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y Portavoz del Consell, Mónica Oltra y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent asisten este martes en Nuremberg a la Feria Mundial del Juguete.



La Spielwarenmesse 2020 es la Feria internacional más importante para el sector juguetero, cita obligada para los fabricantes y profesionales del sector, que inclue muñecas y peluches, artículos de modelismo, hobby, bricolage, entre otros y se celebra en Nuremberg del 29 de enero al 2 de febrero de 2020.



En la presente edición, y como viene siendo tradicional, las empresas de la Comunitat Valenciana vuelven a copar la participación española en esta feria. Concretamente, exponen 128 empresas españolas, de las cuales 53 son de la Comunitat Valenciana. El total de las empresas participantes, de todo el mundo, alcanza las 2993 empresas.



Durante su visita a la Feria, la delegación del Consell, encabezada por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra e integrada por el Conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent y la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, tendrá la oportunidad de celebrar una reunión con directivos de las empresas expositores así como realizar un itinerario con las empresas valencianas presentes en la feria.