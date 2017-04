The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Apoyo unánime a la jornada escolar continua Los cuatro colegios públicos y el concertado Sagrada Familia Esclavas comenzarán a aplicar el horario intensivo el próximo curso miércoles, 05 de abril de 2017 Los padres y madres de los cuatro colegios públicos, San Vicente, Miguel Hernández, Horta Major y El Romeral, han apoyado mayoritariamente la propuesta de cambiar el horario a intensivo. El concejal de Educación Alberto Belda, destaca la amplia participación en el proceso electoral, que culminó ayer con las votaciones en los colegios. "Estamos muy contentos con el resultado, en todos los centros la participación fue superior al 70% e incluso el 80%, lo que quiere decir que la mayoría de las familias han opinado". Los cinco centros se suman al Colegio Santa Ana que este curso ha comenzado ya a aplicar el horario escolar inytensivo de nueve a dos de la tarde.