HOY POR HOY Aprender de las emociones El Centro de Psicología Meta plantea una escuela de Navidad para formar menores de forma divertida martes, 20 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/12/2016) Ramón Álvarez es psicólogo al frente de Meta el Centro de Psicología que inició su andadura hace un año. Estas Navidades abrirá su Escuela de Emociones destinana a niños entre 6 y 11 años con los que "aprender de manera divertida". La escuela comienza el 27 de diciembre con plazas limitadas y el plazo de inscripciones ha comenzado ya. En Hoy por Hoy Alcoy, ha dado a conocer los servicios y talleres del Centro de Psicología Meta y los problemas y trastornos que trata.