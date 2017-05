The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Aprender a innovar El Àgora acoge diez talleres destinados a enseñar a las empresas las estrategias para evolucionar viernes, 19 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/05/2017) Àgora se convierte en una escuela para enseñar a innovar a las empresas. El Ayuntamiento, en colaboración con la Federación Empresarial de l'Alcoià i el Comtat, Fedac, la Academia Da Vinci y la Universidad Europea de Valencia, ha escrito una nueva línea de trabajo dirigida a las empresas que consiste en facilitar los mecanismos para que la innovación se convierta en el eje central de su actividad. La escuela de innovación se concretará en diez talleres, que se realizarán el día jueves en la sala Àgora y que pretende enseñar unos valores diferentes a los que la sociedad actual está acostumbrada. La fecha límite de inscripción a los talleres es el 13 de octubre de 2017. Las empresas asociadas a Fedac contarán con un 10% de descuento.