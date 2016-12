The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Aprender de y con los cuentos Anbelu recorre la comarca con la lectura de relatos destinada al público infantil, para promover su interés por la literatura jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/12/2016) Bea Bravo, Lourdes Jimenez y Andreu Bernabeu, son alumnos del CIP de FP de Batoy. Pusieron en marcha Anbelu, una iniciativa para el fomento de la lectura, como proyecto educativo. Este proyecto ha derivado en una gira con la lectura de cuentos teatralizada de la mano de la Mancomunitat. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, explican cómo se unieron y cómo han ido creciendo. Resaltan que el proyecto tiene como finalidad principal iniciar a los más pequeños en la lectura y despertar su interés por los libros.