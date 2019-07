The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Aprobado el concurso de redacción del proyecto para legalizar La Rosaleda El anteproyecto está valorado en torno al millón de euros-El plazo para la redacción y presentación de ofertas es de dos meses. martes, 16 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/07/2019) El Ayuntamiento ha aprobado la licitación de la redacción y dirección facultativa de la reforma de La Rosaleda con un precio base de 202.737 euros. Servirá para cumplir la sentencia que condenó al Ayuntamiento por las irregularidades detectadas en la obra del parquing promovida por el anterior gobierno del Partido Popular. Las obras comenzaron en el verano de 2001 a cargo de la UTE de Enrique Ortiz y Auplasa. Los vecinos y La Carrasca presentaron recurso contencioso administrativo y solicitaron la suspensión cautelar de las obras por la desaparición de la zona verde. Lorena Zamorano, concejal de Urbanismo y Contratación, explica que la licitación de la redacción del proyecto sobre un anteproyecto aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana está consensuado entre gobierno y la Colla Ecologista La Carrasca. Restaura la zona verde se ajusta a la rasante y no pierde plazas de aparcamiento."Esperamos que finalmente el proyecto que salga de esta licitación resuelva los problemas de ilegalidad que padece la plaza de la Constitución desde que el PP decidiese desgraciadamente saltarse la disciplina urbanística y ejecutar una zona verde ilegal" El anteproyecto está valorado en torno al millón de euros. El plazo para la redacción y presentación de ofertas es de dos meses.