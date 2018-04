The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Aproveché cada moneda que me daba mi mamá para los pasajes” De familia humilde, a Hernán Lino no le han regalado nada para llegar al fútbol europeo , ahora no quiere desaprovechar la oportunidad – No te pierdas su historia en “ El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/03/2018) Más de una hora y media para llegar al campo de entrenamiento, dos o a veces tres trasportes diferentes, muchas horas sin dormir… Mucho ha tenido que trabajar Hernán Lino para llegar a España y jugar. El ecuatoriano después de su fichaje por el Barcelona de Guayaquil y su paso por la selección tricolor en categoría sub 20, llega al Alcoyano con la intención de crecer y hacer algo importante en el fútbol mundial. De familia humilde, cuanta en el programa de hoy todas las peripecias y problemas que ha tenido que pasar para ir a entrenar cada día. “En mi familia, ti teníamos para desayunar, no teníamos para merendar, por eso se lo que costaba que mi mamá me diera monedas para los pasajes. Aproveché cada moneda que me daba mi mamá para los pasajes, doy gracias a Dios todos los días”. Sus creencias, sus sueños, todo lo cuenta en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café. No te pierdas la entrevista con la colaboración de Héctor Rúa. En este enlace podrás ver un reportaje que le hicieron a Lino una televisión ecuatoriana antes de salir casa para buscar el sueño de ser futbolista: https://www.youtube.com/watch?v=vcx_KNyX38Q