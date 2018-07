The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Apuesta fuerte por el marketing El Alcoyano profesionaliza esta área que pretende mejorar las redes sociales con el aficionado y los sponsors jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Miguel Brevía y Jorge Gómis, son los encargados de la nueva área de marketing del Alcoyano. Con la intención de mejorar claramente la imagen del club en redes sociales, pretende que el aficionado esté al día de todo lo que sucede en el club. Además otro de los objetivos es mejorar las relaciones con los sponsors y acercar al Alcoyano dentro y fuera de nuestras fronteras. Tanto Miguel como Gómis, son muy conocidos en el mundo del deporte local por su pasado con el fútbol sala. Miguel, más conocido como Miki, fue hasta la pasada temporada presidente del Unión Alcoyana de fútbol sala y Gómis es uno de los referentes locales como jugador de fútbol sala. El proyecto que han presentado al club y que éste ha aceptado quiere a toda costa dar una imagen más fresca y cercana de un club que este año cumple su 90 aniversario. Juan Serrano, presidente del Alcoyano, admite la necesidad por mejorar esta sección. “Queremos profesionalizar esta área y confiamos mucho en el proyecto. Estamos seguros que este departamento mejorará y el Alcoyano será más visible”, afirmó.