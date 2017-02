The examples populate this alert with dummy content

X ANIVERSARIO Aquacross solidario en el Eduardo Latorre Con motivo del décimo aniversario del Complejo Municipal, el 20 de mayo se celebra una actividad de Aquacross solidaria cuyos beneficios irán destinados a la Asociación TEA-ASPERGER Font Roja-Mariola martes, 28 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/02/2017) Dentro de las actividades enmarcadas en el X aniversario del Complejo Municipal Eduardo Latorre se celebra el próximo sábado 20 de mayo la primera edición de Aquacross Solidario cuyos beneficios irán destinados a la Asociación TEA-ASPERGER Font Roja-Mariola. Las inscripciones pueden realizarse desde el 13 de marzo en aquacrossalcoi.blogspot.com.es o directamente en el complejo Eduardo Latorre. Alberto Belda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy, Jordi Ferrer, monitor y director de esta actividad, Vicente Català, presidente de TEA-ASPERGER y Jorge Tomás, en representación de Mutua Levante Seguros, han estado presentes en la presentación de esta prueba que tiene una finalidad solidaria y que está patrocinada por Mutua Levante. Por parte de le entidad que recibirá los beneficios de esta iniciativa, ha agradecido a los organizadores que hayan pensado en esa entidad “aparte de por el dinero, que siempre va bien, para dar a conocer la Asociación y los síndromes que tratamos en ella”, ha señalado Català. Hay tres tipos de pruebas, una de agua cuyo precio es 10 euros, el mismo para el cross, y para el Aquacross, es decir, la combinación de las dos anteriores, 15 euros. Todas se celebrarán en el Eduardo Latorre. La de agua será en la piscina que se dividirá en 8 calles y podrá haber dos nadadores compitiendo a la vez, y además, habrá un total de 6 rondas por lo que la inscripción da cabida a un total de 96 nadadores. Por otra parte, la prueba de cross consiste en un circuito de 1.2000 metros que deberá ser completado cinco veces y el recorrido será en los alrededores del Complejo. En estas dos pruebas habrá varias categorías, junior, absoluta, veteranos A, veteranos B y veteranos +, en cambio, en el aquacross, tan sólo habrá categoría absoluta. Los que realicen estas dos pruebas podrán participar en la de aquacrosss y se contabilizarán los tiempos realizados. La hora de inicio varía en cada prueba, pero desde las 9.30 horas estará en marcha la actividad en el Eduardo Latorre el 20 de mayo. Por otra parte, y dentro del Eduardo Latorre, el Ayuntamiento ha incorporado un nuevo sistema de control de accesos y un nuevo programa de gestión de abonados con el objetivo de llevar un seguimiento actualizado y detallado, tanto de los servicios como de los usuarios. El coste de este nuevo programa ha sido de 7.259 euros. Este control da acceso a todas las personas que utilizan los diferentes servicios a través de las fichas personalizadas que se controlan en la gestión diaria. El programa instalado recibe el nombre de Deporwin y pertenece a la empresa T-INNOVA. El concejal de deportes, Alberto Belda, explica que “seguimos mejorando este complejo deportivo municipal, que se está convirtiendo en todo un referente. Gracias a la buena gestión y al superávit logrado desde que el Ayuntamiento gestiona el Eduardo Latorre, podemos invertir este dinero en mejorar el propio espacio, tenemos un complejo deportivo público de calidad y a la altura del de las ciudades de mucha más población”.