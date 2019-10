The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA "Aquesta Fira busca la qualitat" L'alcaldessa, Mireia Estepa, i la regidora de Fira, Mariona Carbonell, han analitzat els detalls d'una Fira de Tots Sants on busquen millorar la qualitat d'aquest històric certamen - Radio Alcoi ha parlat amb elles a l'Ajuntament de la Vila Comtal martes, 29 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/10/2019) Radio Alcoi s'ha desplaçat fins a l'Ajuntament de Cocentaina per a parlar en dos de les principals responsables de la 673 eidicó de la Fira de Tots Sants, l'alcaldessa de la Vila Comtal, Mireia Estepa, i la regidora de Fira, Mariona Carbonell. Totes dos expliquen detalls sobre una edició on després de rebre dos reconeixements tant importants com el de BIC i el de Festa d'Interès Turístic Internacional i de les ampliacions els últims anys com les zones de l'Avinguda País Valencià, la d'innovació o l'esport, en aquesta i les pròximes edicions es busca la consolidació i la qualitat de la Fira. Ací pots escoltar l'entrevista al complet.