MOROS Y CRISTIANOS Aragón recupera el mando de los pequeños cristianos Víctor Fernández, de 8 años y de la filà Aragonesos, se convierte en nuevo sargento infantil tras ganar el concurso convocado por la Asociación de San Jorge domingo, 22 de enero de 2017 El niño Víctor Fernández, de 8 años, es el nuevo sargento infantil del bando cristiano. Ganó el sábado el concurso convocado por la Asociación de San Jorge para proveer la plaza. Ante el numeroso público que llenó la sede de la filà Llana, el pequeño, de la filà Aragonesos, destacó de entre los otros seis candidatos que participaron en la prueba. Accede así al cargo que otro miembro de la filà, Carles Cloquell, había ocupado los años 2014 y 2015. En el primer turno Víctor Fernández demostró sus dotes al son de El K’sar el Yedid, el pasodoble de Camilo Pérez Monllor que era pieza obligada en el concurso. Dirigió una escuadra compuesta por compañeros y compañeras de filà. En la segunda ronda le correspondió la pieza Aitana, de Tomás Olcina. El jurado, compuesto por Francisco Cantó, Rafael Palmer, Alejandra Soler, Jordi Soler y José Luis Matarredona, concedió la máxima puntuación al festero de la filà Aragonesos que desempeñará el cargo durante los años 2017 y 2018. Su estreno será el próximo 17 de abril, día de la Gloria Infantil.