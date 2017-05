The examples populate this alert with dummy content

CONCIERTO Aranjuez en el Calderón El guitarrista Hiroshi Fujii ofrece junto con la Orquesta Sinfónica Alcoyana la obra cumbre de Joaquín Rodrigo martes, 02 de mayo de 2017 El Teatro Calderón acogió este domingo 30 de abril el Concierto de Aranjuez, la obra cumbre del compositor Joaquín Rodrigo. El espectáculo musical constó de diferentes obras. Destaca la interpretación realizada por el guitarrista alcoyano de origen japonés, Hiroshi Fujii, que con este concierto se reencuentra con su público.